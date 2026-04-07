Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Miasocki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Miasocki sielski Saviet, Belarús

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Miasocki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Miasocki sielski Saviet, Belarús
Área 122 m²
Casa moderna hecha de madera laminada pegada con ventanas panaramicas en Raevshchyna en 15 a…
$145,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Miasocki sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir