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Propiedades residenciales con garaje en venta en Maladetchna, Belarús

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apartamentos
36
casas independientes
14
5 propiedades total found
en Maladetchna, Belarús
Maladetchna, Belarús
Área 67 m²
La mitad de la casa en Molodechno cerca de la Plaza Vieja ❤️Venta media casa acogedora en 13…
$32,000
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Casa en Maladetchna, Belarús
Casa
Maladetchna, Belarús
Área 132 m²
Gran casa de dos niveles en Molodechno Considere la opción de cambiar para un apartamento en…
$105,000
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Casa en Maladetchna, Belarús
Casa
Maladetchna, Belarús
Área 110 m²
Casa 110 m2, 2 niveles, baño, garaje, 9 acres, asfalto ❤️Una acogedora casa de dos niveles d…
$75,000
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en Maladetchna, Belarús
Maladetchna, Belarús
Área 87 m²
Media casa con parcela y garaje ❤️ La mitad de la casa con su propio check-in. Dirección: G.…
$34,900
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Casa de campo en Maladetchna, Belarús
Casa de campo
Maladetchna, Belarús
Área 300 m²
$135,000
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Parámetros de las propiedades en Maladetchna, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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