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Apartamentos en venta en Malachaviecki sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Svietly, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Svietly, Belarús
Habitaciones 2
Área 43 m²
Piso 1/2
En venta apartamento de 2 habitaciones en el distrito de Baranovichsky en Svetly (20 km de l…
$6,500
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