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Restaurantes en venta en Lida, Belarús

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Restaurante, cafetería 246 m² en Lida, Belarús
Restaurante, cafetería 246 m²
Lida, Belarús
Habitaciones 20
Área 246 m²
Número de plantas 2
En el mismo centro de la ciudad, en el parque de cultura y recreación hay un complejo de ent…
$220,000
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