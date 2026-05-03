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Edificios industriales en venta en Lida, Belarús

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2 propiedades total found
Producción 315 m² en Lida, Belarús
Producción 315 m²
Lida, Belarús
Habitaciones 5
Área 315 m²
Piso 1/1
Venta de garaje para camiones en la ciudad de Lida (la zona del casco antiguo del sur) Venta…
$125,563
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Producción 1 200 m² en Lida, Belarús
Producción 1 200 m²
Lida, Belarús
Área 1 200 m²
Se vende una planta de madera totalmente funcional. Producción completa con equipo, talleres…
$350,000
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