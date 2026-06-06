Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Lida District
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Lida District, Belarús

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Lida, Belarús
Casa de campo
Lida, Belarús
Área 214 m²
Presentamos a su atención una exclusiva cabaña de élite situada en una de las zonas más pres…
$262,432
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lida District, Belarús

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir