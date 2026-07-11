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Casas de campo con piscina en venta en Lasanski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 326 m²
En venta VIP-estate Kuta, a 15 km de MKAD en dirección Molodechno. La finca cubre una parcel…
$435,000
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Parámetros de las propiedades en Lasanski sielski Saviet, Belarús

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