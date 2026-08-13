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Oficinas en Venta en Lapicki sielski Saviet, Belarús

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Oficina 3 410 m² en Lapicy, Belarús
Oficina 3 410 m²
Lapicy, Belarús
Habitaciones 30
Área 3 410 m²
Piso 1/3
Oferta de inversión! Un edificio multifuncional con alto potencial de inversión está a la ve…
$881,954
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