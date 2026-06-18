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Casas en Venta en Kurylavicki sielski Saviet, Belarús

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Casa en Vialikija Aziorki, Belarús
Casa
Vialikija Aziorki, Belarús
Área 118 m²
En venta una casa residencial en la dirección ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (distrito …
$37,000
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Casa en Vialikija Aziorki, Belarús
Casa
Vialikija Aziorki, Belarús
Área 118 m²
En venta una casa residencial en la dirección ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (distrito …
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Parámetros de las propiedades en Kurylavicki sielski Saviet, Belarús

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