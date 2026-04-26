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Casas de campo en venta en Kurapolski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Kurapolski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kurapolski sielski Saviet, Belarús
Área 446 m²
La casa está en venta en una ubicación exclusiva. La casa está rodeada de un bosque 100% li…
$470,000
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