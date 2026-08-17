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Casas de campo con garaje en venta en Kurhanski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Kurhanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kurhanski sielski Saviet, Belarús
Área 124 m²
Cottage 49 km de Moscú ❤️ Buena casa con todas las comodidades en Podlipye, a sólo 49 km de …
$88,344
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