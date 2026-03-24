Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Kuraniecki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kuraniecki sielski Saviet, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Kuraniec, Belarús
Casa
Kuraniec, Belarús
Área 52 m²
Log house 52 m2, 25 acres, horno nuevo, pozo ❤️Casa de madera de un solo nivel (52.1 m2) con…
$9,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kuraniecki sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir