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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Kryvasielski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
7
1 propiedad total found
en Kryvoje Sialo, Belarús
Kryvoje Sialo, Belarús
Área 56 m²
Cómoda mitad de un edificio residencial en un lugar pintoresco cerca del embalse Vilei ❤️Una…
$15,200
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