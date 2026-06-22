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Casas del lago en Venta en Krupki District, Belarús

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Casa 10 habitaciones en Akciabrski sielski Saviet, Belarús
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Casa 10 habitaciones
Akciabrski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
En la orilla del lago protegido, con acceso directo al agua, se ofrece un objeto raro:Dos nu…
$265,000
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Parámetros de las propiedades en Krupki District, Belarús

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