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Edificios industriales en venta en Krupicki sielski Saviet, Belarús

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Producción 1 343 m² en Piacieuscyna, Belarús
Producción 1 343 m²
Piacieuscyna, Belarús
Área 1 343 m²
Se vende un complejo de producción en Pyatevshchyna, distrito de Minsk, que se encuentra en …
$288,000
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