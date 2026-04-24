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Almacenes en venta en Krasnienski sielski Saviet, Belarús

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Almacén 1 821 m² en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Almacén 1 821 m²
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 1 821 m²
¡Una buena ubicación para su negocio! D. Red, distrito de Molodechnensky, a 42 km del MKAD. …
$340,000
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Almacén 773 m² en Krasnaje, Belarús
Almacén 773 m²
Krasnaje, Belarús
Área 773 m²
Comprar un stock de materias primas y un stock - Angara en la dirección roja, Molodechnen, 4…
$39,000
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