Apartamentos en venta en Krasnasielski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 3 habitaciones en Krasnasyelski, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Krasnasyelski, Belarús
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 5/5
Apartamento de 3 habitaciones en el pueblo urbano de Krasnoselsky Volkovysk distrito de Grod…
$22,042
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Apartamento 3 habitaciones en Krasnasyelski, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Krasnasyelski, Belarús
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 5/5
Apartamento de 3 habitaciones en el pueblo urbano de Krasnoselsky Volkovysk distrito de Grod…
$22,042
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Parámetros de las propiedades en Krasnasielski sielski Saviet, Belarús

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