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Restaurantes en venta en Kobriny, Belarús

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Restaurante, cafetería 398 m² en Kobriny, Belarús
Restaurante, cafetería 398 m²
Kobriny, Belarús
Área 398 m²
Piso 1/2
El edificio de un café infantil con una tienda en la propiedad en la ciudad de Kobrin, regió…
$270,000
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