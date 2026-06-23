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Edificios industriales en venta en Kisieliaviecki sielski Saviet, Belarús

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Producción 1 355 m² en Barysava, Belarús
Producción 1 355 m²
Barysava, Belarús
Área 1 355 m²
Piso 1/1
El edificio del servicio de autos (propósito - edificio especializado para la reparación y m…
$263,516
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