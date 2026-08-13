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Edificios industriales en venta en Kazlovicki sielski Saviet, Belarús

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Producción 240 m² en Jacava, Belarús
Producción 240 m²
Jacava, Belarús
Área 240 m²
Piso 1/1
Un negocio listo (STO) se vende en Yachevo, distrito de Slutsk. La instalación tiene un gran…
$118,725
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