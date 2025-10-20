Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Kavaliouski sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kavaliouski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kavali, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Kavali, Belarús
Habitaciones 2
Área 70 m²
Piso 1/2
2 dormitorios, en la ciudad agrícola de KovaliCasa de 1/2 planta, área 70 / 60 / 10 m2, 2 ba…
$3,500
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kavaliouski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir