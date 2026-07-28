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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
6
4 propiedades total found
Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$87,000
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Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$87,000
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en Niouda, Belarús
Niouda, Belarús
Área 58 m²
Venta parte de un edificio residencial en el pueblo de Nevda, 57 (distrito de Novogrudok) co…
$26,037
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en Niouda, Belarús
Niouda, Belarús
Área 58 m²
Venta parte de un edificio residencial en el pueblo de Nevda, 57 (distrito de Novogrudok) co…
$26,037
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Parámetros de las propiedades en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús

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