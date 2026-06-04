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Casas con piscina en Venta en Kapciouski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Área 395 m²
La finca está en venta en un lugar pintoresco. Situado en el centro de un pueblo residencial…
$414,641
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Parámetros de las propiedades en Kapciouski sielski Saviet, Belarús

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