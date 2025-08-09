Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Belarús
  3. Kamianiucki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Kamianiucki sielski Saviet, Belarús

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Adosado Adosado en Minsk, Belarús
Adosado Adosado
Minsk, Belarús
Área 346 m²
Una excelente opción para una familia amigable es un apartamento en una casa adosada en 2000…
$350,000
Apartamento 1 habitación en Minsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Minsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 3/5
¡Puedes comprarlo a crédito! Luminoso apartamento con una mirada elegante en una casa calien…
$60,000
Apartamento 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 5/12
Apartamento muy luminoso y cálido en una zona ecológicamente limpia y ajardinada de la ciuda…
$106,100
TekceTekce
Casa en Sapotskin, Belarús
Casa
Sapotskin, Belarús
Área 92 m²
Una parcela con una casa inacabada en Sopotskin, distrito de Grodno.Información general sobr…
$20,900
Apartamento 2 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 6/9
La mejor oferta en su segmento.Apartamento de dos dormitorios en venta en una hermosa ubicac…
$88,000
Casa en Svabski sielski Saviet, Belarús
Casa
Svabski sielski Saviet, Belarús
Área 26 m²
Casa moderna en el pueblo de Krokva - su rincón de paz y comodidad! ❤️ Imagina vivir en el p…
$27,000
Apartamento 2 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 5/9
Una buena opción de un apartamento de 2 habitaciones de diseño checo. Cocina integrada, 2 ar…
$85,000
Apartamento 1 habitación en Minsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Minsk, Belarús
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 8/18
Apartamento de 1 dormitorio en ventaN. Orda, 55.La zona del apartamento en la NSS 45,4 m2 en…
$85,000
Apartamento 4 habitaciones en Grodno, Belarús
Apartamento 4 habitaciones
Grodno, Belarús
Habitaciones 4
Área 91 m²
Piso 2/10
En venta es un amplio apartamento de 4 habitaciones con excelente renovación Avenida Yanka K…
$77,000
Casa de campo en Viliejka, Belarús
Casa de campo
Viliejka, Belarús
Área 231 m²
Casa de lujo en la pintoresca Vileika - su casa perfecta por naturaleza! ❤️ ¿Está buscando e…
$119,900
Casa en Zabalocki sielski Saviet, Belarús
Casa
Zabalocki sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Venta casa de escudo con revestimiento de ladrillo en una asociación de jardín desarrollado!…
$10,500
Apartamento 3 habitaciones en Brest, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Brest, Belarús
Habitaciones 3
Área 77 m²
Piso 1/7
Apartamento de 3 dormitorios, Brest, Heroes of Defense of the Brest Fortress, 2018, 1 / 7 pa…
$83,900
Parámetros de las propiedades en Kamianiucki sielski Saviet, Belarús

