Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Kamianiucki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Jardín

Propiedades residenciales con Jardín en venta en Kamianiucki sielski Saviet, Belarús

;
casas independientes
6
1 propiedad total found
en Kamieniuki, Belarús
Kamieniuki, Belarús
Área 135 m²
Lote 8917. Parte de la casa en el Bosque de Belovezhskaya.Solicitar información más detallad…
$58,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kamianiucki sielski Saviet, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir