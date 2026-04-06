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Almacenes en venta en Raión de Kámieniets, Belarús

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1 propiedad total found
Almacén 429 m² en Kámieniets, Belarús
Almacén 429 m²
Kámieniets, Belarús
Habitaciones 5
Área 429 m²
Piso 1/1
Venta de edificios (garrajes) en Kamenets 1984 p. p., la zona del edificio-429.4 metros cuad…
$25,000
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