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Tienda 134 m² en Juchnauka, Belarús
Tienda 134 m²
Juchnauka, Belarús
Habitaciones 1
Área 134 m²
Piso 2/2
Una nueva premisa comercial de 134 m2 se alquila en Yukhnovka en el piso ático. - El primer …
$950
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Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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