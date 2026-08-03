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Edificios industriales en venta en Jzufouski sielski Saviet, Belarús

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Producción 325 m² en Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Producción 325 m²
Jzufouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 5
Área 325 m²
Número de plantas 2
Los locales para la producción de herramientas de madera están a la venta.Todos los detalles…
$96,000
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