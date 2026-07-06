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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Januskavicki sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
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4 propiedades total found
Casa en Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Área 98 m²
Venta de una acogedora casa de campo con un terreno en el pueblo "Charovnitsa" Logoysky dist…
$14,974
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Casa en Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Área 62 m²
Venderé una casa en Bielorrusia Suiza, distrito de Logoysky, D. Slizhino. Lugares pintoresco…
$30,280
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Casa en Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Área 88 m²
Cocina integrada con equipos importados. Estufa eléctrica. Ventanas de vidrio. En la ventana…
$82,500
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
en Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Januskavicki sielski Saviet, Belarús
Área 120 m²
Acogedora casa en el pintoresco Logoischyna 35 minutos en coche de MinskEl pueblo de Zhabich…
$67,993
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Parámetros de las propiedades en Januskavicki sielski Saviet, Belarús

con Piscina
Baratos
De lujo
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