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Apartamentos en venta en Jahlievicki sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Liubiscycy, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Liubiscycy, Belarús
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/2
Su atención es un bonito y acogedor apartamento de 2 habitaciones en el centro de ag. Amante…
$11,500
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