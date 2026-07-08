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Apartamentos en venta en Indurski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Indura, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Indura, Belarús
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 2/2
Apartamento de dos dormitorios en venta en una casa de ladrillo de 2 plantas en Ag. Indura, …
$35,475
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Parámetros de las propiedades en Indurski sielski Saviet, Belarús

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