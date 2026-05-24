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Propiedades residenciales en venta en Hudahajski sielski Saviet, Belarús

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1 propiedad total found
Casa en Hudahajski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hudahajski sielski Saviet, Belarús
Área 48 m²
Una casa nueva y acogedora en venta.Región Grodno, distrito Ostrovetsky, Gudogaysky s/s, ST …
$25,627
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Parámetros de las propiedades en Hudahajski sielski Saviet, Belarús

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