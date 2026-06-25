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Almacenes en venta en Grodno, Belarús

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Almacén 2 778 m² en Grodno, Belarús
Almacén 2 778 m²
Grodno, Belarús
Habitaciones 3
Área 2 778 m²
Número de plantas 2
Tres grandes edificios en Folus, 12A La instalación consta de tres edificios (tienda, garaje…
$301,814
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Almacén 1 353 m² en Grodno, Belarús
Almacén 1 353 m²
Grodno, Belarús
Área 1 353 m²
Número de plantas 2
El complejo administrativo y de almacenes consta de 2 edificios de capital separados:1. Edif…
$361,037
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