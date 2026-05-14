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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Provincia de Grodno, Belarús

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Grodno
127
Lida
56
Slonim
76
Navahrudak
24
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81 propiedad total found
Casa de campo en Sinki, Belarús
Casa de campo
Sinki, Belarús
Área 130 m²
Amplia casa de dos niveles en la ciudad agrícola de Sinki ❤️ La casa con una superficie tota…
$49,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Casa en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 46 m²
Una casa en venta en Novoselki es una excelente opción para aquellos que buscan espacio, sil…
$19,900
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 61 m²
En Sloboda, en la calle. Proletario en venta buena casa con comodidades, calefacción desde u…
$39,000
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AdriastarAdriastar
Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 70 m²
Una casa a la venta. Reuniones. La superficie total de la casa es de 70.0 m2, residencial - …
$25,000
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 118 m²
Una parte de la casa está a la venta en GP. Radun del distrito de Voronov. Gran opción para …
$18,300
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Casa en Dzyatlava, Belarús
Casa
Dzyatlava, Belarús
Área 114 m²
La casa está situada en la calle central cerca del centro de la ciudad. La superficie total …
$25,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa en Zyrmunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Zyrmunski sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
Venta una acogedora casa residencial en el pueblo de Zalessky. Un lugar ideal para aquellos …
$9,000
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Casa en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
En venta una casa residencial en la dirección Polberg, 18 (distrito de Novogrudok). La casa …
$11,991
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Venta casa de campo situada en residencial ST "Prinemanskoye", distrito de Lida. La casa es …
$10,000
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Casa en Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarús
Área 47 m²
Venta una casa buena y bien cuidada. La casa tiene tres habitaciones, una cocina, una terraz…
$9,000
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Casa en Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Área 83 m²
Venta de una excelente casa de campo de 2 plantas tipo mansard en ST "Niva" a 8 km de Grodno…
$31,000
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Casa en Grodno, Belarús
Casa
Grodno, Belarús
Área 82 m²
La casa se encuentra en una parcela de tierra a la derecha de PNV, con una superficie de 5 a…
$100,000
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 110 m²
Ofrecemos a su atención una amplia casa residencial con su propio territorio de 6,22 acres, …
$12,993
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en Radun, Belarús
Radun, Belarús
Área 60 m²
La mitad de la casa está en venta en el pueblo urbano de Radun en el distrito de Voronovsky,…
$15,500
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Casa en Paulauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Paulauski sielski Saviet, Belarús
Área 70 m²
En venta una casa residencial, lejos del bullicio de la ciudad en Petralevichi 2. La casa es…
$14,000
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Casa en Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Área 24 m²
Venta en la asociación jardín "Cardannik".El sitio está en su extremo, 5 acres en el PNV, re…
$11,000
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Casa de campo en Valieuka, Belarús
Casa de campo
Valieuka, Belarús
Área 131 m²
Una cabaña chic de una casa de madera rodeada de un maravilloso paisaje y junto al lago más …
$199,000
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Casa en Navahrudak, Belarús
Casa
Navahrudak, Belarús
Área 73 m²
En venta casa residencial a 4 per. Sechko, 2, Novogrudok. La superficie total de 72.9 metros…
$25,300
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Casa en Stancyja Razanka, Belarús
Casa
Stancyja Razanka, Belarús
Área 212 m²
Un edificio de dos pisos en venta. Rozhanka cerca de Shchuchin en la ruta ferroviaria Moscú …
$43,000
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 115 m²
Acogedor chalet en venta en pintoresco Dorzh Precio por acuerdo Una gran opción para aquello…
$15,000
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 88 m²
Ofrecido para la venta una casa residencial limpia y limpia hecha de cemento cinder 1976 con…
$25,000
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en Dubrounia, Belarús
Dubrounia, Belarús
Área 115 m²
En las inmediaciones de la ciudad, se vende una media casa (4 habitaciones) con una superfic…
$27,000
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Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$97,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 100 m²
Una casa tipo mansard de ladrillo está en venta en Juventud. Superficie total de 100m2, resi…
$37,000
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 65 m²
Una casa con un ático en la calle de astronautas está a la venta. Superficie total -65.3 met…
$23,900
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 115 m²
Casa de ladrillos en venta en Lida en Victory Avenue, 176. Amplia y confiable casa de ladril…
$28,000
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 54 m²
Es una casa a la venta. Sinichkin. La casa es de madera, forrada con ladrillo. Superficie to…
$30,800
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 98 m²
Una acogedora casa en venta en G.P. Radun, distrito de Voronovsky en Dzerzhinsky Street. Ubi…
$21,500
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Casa en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 51 m²
Granja en venta en las afueras de Lida en Pridybayly, a 5-10 minutos en coche de la ciudad s…
$5,900
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Casa en Smarhon, Belarús
Casa
Smarhon, Belarús
Área 125 m²
Casa de 3 niveles 124 m2, 4 habitaciones, calefacción por gas, amplio sótano, garaje, baño ❤…
$120,000
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