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Propiedades residenciales con garaje en venta en Provincia de Grodno, Belarús

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Grodno
127
Lida
56
Slonim
76
Navahrudak
24
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80 propiedades total found
Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 61 m²
En Sloboda, en la calle. Proletario en venta buena casa con comodidades, calefacción desde u…
$39,000
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 70 m²
Una casa a la venta. Reuniones. La superficie total de la casa es de 70.0 m2, residencial - …
$25,000
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Casa en Navahrudak, Belarús
Casa
Navahrudak, Belarús
Área 119 m²
Edificio separado para la venta en Novogrudok en 1 per. Calle Volchetsky (construcción enlat…
$25,000
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AdriastarAdriastar
Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 118 m²
Una parte de la casa está a la venta en GP. Radun del distrito de Voronov. Gran opción para …
$18,300
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 230 m²
Venta cómodo bloque con acabado áspero y excelente diseño de la casa de 2016. construido. Bu…
$58,000
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Casa en Siankouscynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Siankouscynski sielski Saviet, Belarús
Área 122 m²
Una casa espaciosa y cálida en venta en el pueblo. El corte. La superficie total de la casa …
$42,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 110 m²
Ofrecemos a su atención una amplia casa residencial con su propio territorio de 6,22 acres, …
$12,993
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en Radun, Belarús
Radun, Belarús
Área 60 m²
La mitad de la casa está en venta en el pueblo urbano de Radun en el distrito de Voronovsky,…
$15,500
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Casa de campo en Valieuka, Belarús
Casa de campo
Valieuka, Belarús
Área 131 m²
Una cabaña chic de una casa de madera rodeada de un maravilloso paisaje y junto al lago más …
$199,000
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Casa en Padlabienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Padlabienski sielski Saviet, Belarús
Área 184 m²
¡La casa está en venta, como una portada de revistas!Casa increíblemente cómoda y tecnológic…
Precio en demanda
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 136 m²
Venta multinivel, casa de ladrillo en Volnoye Lane, con una superficie total de 136.0 metros…
$64,500
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Casa en Navahrudak, Belarús
Casa
Navahrudak, Belarús
Área 73 m²
En venta casa residencial a 4 per. Sechko, 2, Novogrudok. La superficie total de 72.9 metros…
$25,300
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Casa en Stancyja Razanka, Belarús
Casa
Stancyja Razanka, Belarús
Área 212 m²
Un edificio de dos pisos en venta. Rozhanka cerca de Shchuchin en la ruta ferroviaria Moscú …
$43,000
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Casa en Hancarski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hancarski sielski Saviet, Belarús
Área 115 m²
Acogedor chalet en venta en pintoresco Dorzh Precio por acuerdo Una gran opción para aquello…
$15,000
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 88 m²
Ofrecido para la venta una casa residencial limpia y limpia hecha de cemento cinder 1976 con…
$25,000
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en Dubrounia, Belarús
Dubrounia, Belarús
Área 115 m²
En las inmediaciones de la ciudad, se vende una media casa (4 habitaciones) con una superfic…
$27,000
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Casa en Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kasalieuski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa residencial en venta D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (distrito de Novogrudok). La superf…
$97,000
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 100 m²
Una casa tipo mansard de ladrillo está en venta en Juventud. Superficie total de 100m2, resi…
$37,000
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Casa en Lyubcha, Belarús
Casa
Lyubcha, Belarús
Área 80 m²
Está en venta en Ag. Lubcha (Novogrudok R-N), 1 por Rysinski, 7. La casa está enmarcada, for…
$22,100
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 65 m²
Una casa con un ático en la calle de astronautas está a la venta. Superficie total -65.3 met…
$23,900
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 230 m²
Venta cómodo bloque con acabado áspero y excelente diseño de la casa de 2016. construido. Bu…
$58,000
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 54 m²
Es una casa a la venta. Sinichkin. La casa es de madera, forrada con ladrillo. Superficie to…
$30,800
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 98 m²
Una acogedora casa en venta en G.P. Radun, distrito de Voronovsky en Dzerzhinsky Street. Ubi…
$21,500
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 84 m²
Edificio residencial en venta (en Sloboda ) en la calle Dzerzhinsky, construido en 2003 ( pe…
$64,000
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Casa en Smarhon, Belarús
Casa
Smarhon, Belarús
Área 125 m²
Casa de 3 niveles 124 m2, 4 habitaciones, calefacción por gas, amplio sótano, garaje, baño ❤…
$120,000
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English, Русский
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Casa de campo en Ashmyany, Belarús
Casa de campo
Ashmyany, Belarús
Área 158 m²
En una parcela de terreno bien mantenida con una superficie de 0.25 hectáreas hay una modern…
$129,000
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Casa de campo en Smarhon, Belarús
Casa de campo
Smarhon, Belarús
Área 193 m²
Presentamos a su atención una casa de ladrillo de 3 niveles, totalmente listo para la ocupac…
$90,000
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Casa en Kryvichy, Belarús
Casa
Kryvichy, Belarús
Área 82 m²
Una casa en venta en 1957.p. En 2025 se realizó la reconstrucción y se llevaron a cabo todas…
$12,500
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Casa en Slonim, Belarús
Casa
Slonim, Belarús
Área 133 m²
Venta casa de 2 plantas en Slonim en la calle Maxim Gorky. La superficie total de la viviend…
$45,500
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Casa en Lida, Belarús
Casa
Lida, Belarús
Área 98 m²
Descripción Casa en venta en la zona del hospital, 1970, construida, madera, cubierta de lad…
$35,000
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