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Propiedades residenciales con garaje en venta en Gómel, Belarús

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apartamentos
58
casas independientes
29
5 propiedades total found
Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 59 m²
En venta casa de troncos de una planta con una superficie total de 69,1 metros cuadrados en …
$49,190
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Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 246 m²
Casa y garajes en venta en GomelDirección: Gomel region, Gomel, Polesskaya str., 57ASuperfic…
$220,000
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Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 88 m²
Número de contrato con la agencia 36/1 de 2026-03-30
$35,494
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Value OneValue One
Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 285 m²
Amplia casa de 2 plantas en Gomel.Si usted está buscando un apartamento acogedor y espacioso…
$111,609
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en Gómel, Belarús
Gómel, Belarús
Área 49 m²
En venta 43/100 acciones de una sola planta en el centro de Gomel, Tsiolkovsky St., 18. La p…
$39,510
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Parámetros de las propiedades en Gómel, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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