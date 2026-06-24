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Propiedades residenciales con garaje en venta en Provincia de Gómel, Belarús

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Gómel
87
Mazyr
12
Rechytsa
6
Prybytkauski sielski Saviet
7
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10 propiedades total found
Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 59 m²
En venta casa de troncos de una planta con una superficie total de 69,1 metros cuadrados en …
$49,000
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Casa en Hrabauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hrabauski sielski Saviet, Belarús
Área 76 m²
En venta una acogedora casa de jardín con un ático y un baño en el distrito cooperativo "Gom…
$8,929
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en Gómel, Belarús
Gómel, Belarús
Área 49 m²
En venta 43/100 acciones de una sola planta en el centro de Gomel, Tsiolkovsky St., 18. La p…
$39,357
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Value OneValue One
Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 246 m²
Casa y garajes en venta en GomelDirección: Gomel region, Gomel, Polesskaya str., 57ASuperfic…
$220,000
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Casa en Dobrush, Belarús
Casa
Dobrush, Belarús
Área 84 m²
Venta de una casa acogedora con una parcela en la ciudad de Dobrush en la calle Krylova. Bue…
$15,161
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Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 88 m²
Número de contrato con la agencia 36/1 de 2026-03-30
$35,357
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TekceTekce
Casa en Pieramoha, Belarús
Casa
Pieramoha, Belarús
Área 204 m²
Venta una casa buena, espaciosa y acogedora en las inmediaciones de Gomel con una parcela de…
$242,571
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Casa en Gómel, Belarús
Casa
Gómel, Belarús
Área 285 m²
Amplia casa de 2 plantas en Gomel.Si usted está buscando un apartamento acogedor y espacioso…
$111,179
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Casa en Cahielnia, Belarús
Casa
Cahielnia, Belarús
Área 154 m²
Casa en venta en Tsagelnya, a 5 km del Sr. Kristal en la dirección Chernihiv. Es posible div…
$35,000
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Casa de campo en Rahachow, Belarús
Casa de campo
Rahachow, Belarús
Área 257 m²
Exclusiva cabaña en el corazón de la ciudad! Tu oasis personal de cinco estrellas en el cent…
$253,000
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Tipos de propiedades en Provincia de Gómel

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casas independientes

Parámetros de las propiedades en Provincia de Gómel, Belarús

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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