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Casas en Venta en Hnieznauski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Hniezna, Belarús
Casa
Hniezna, Belarús
Área 57 m²
Venta bonita casa con comodidades en ag. Sneaky cerca de Volkovysk. A la ciudad 8 km en buen…
$16,000
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Casa en Hniezna, Belarús
Casa
Hniezna, Belarús
Área 91 m²
En venta una casa grande y limpio bloque-brick con todas las comodidades en ag. Sneaky cerca…
$17,000
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