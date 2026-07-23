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Edificios industriales en venta en Khalopenichy, Belarús

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Producción 412 m² en Khalopenichy, Belarús
Producción 412 m²
Khalopenichy, Belarús
Habitaciones 1
Área 412 m²
Piso 1/1
Venta de un edificio de producción de 412,2 m2 para negocios / Negocios listos (Holopenici)P…
$148,309
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Producción 412 m² en Khalopenichy, Belarús
Producción 412 m²
Khalopenichy, Belarús
Área 412 m²
Venta de un edificio de producción de 412,2 m2 para negocios / Negocios listos (Holopenici) …
$148,628
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