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Almacenes en venta en Hajnienski sielski Saviet, Belarús

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Almacén 175 m² en Hajna, Belarús
Almacén 175 m²
Hajna, Belarús
Área 175 m²
Piso 1/1
Edificio independiente de capital con una superficie de 175 m2 en su propia parcela vallada …
$58,435
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