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Edificios industriales en venta en Hajnienski sielski Saviet, Belarús

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Producción 333 m² en Lahaza, Belarús
Producción 333 m²
Lahaza, Belarús
Área 333 m²
Piso 1/1
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$118,300
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