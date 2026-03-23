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Apartamentos en venta en Hacukouski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 3 habitaciones en Viezy, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Viezy, Belarús
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/2
Amplio apartamento con parcela y garaje en Vezha ❤️ Apartamento 69 m2 en la primera planta d…
$24,500
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