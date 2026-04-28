Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Hlusanski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Hlusanski sielski Saviet, Belarús

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Hlusa, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Hlusa, Belarús
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 2/2
Número de contrato con la agencia 54/8 de 2026-04-24
$14,500
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Hlusanski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir