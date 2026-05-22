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Propiedades residenciales con garaje en venta en Dzyarzhynsk District, Belarús

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Fanipalski sielski Saviet
26
Dziamidavicki sielski Saviet
24
Stankauski sielski Saviet
14
Fanipal
15
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30 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Dzyarzhynsk, Belarús
UP UP
Casa 2 habitaciones
Dzyarzhynsk, Belarús
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Venta casa de buena calidad, paternal, equipada, residencial en la ciudad de Dzerzhinsk (27 …
$65,000
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Vendedor particular
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Casa en Nieharelski sielski Saviet, Belarús
Casa
Nieharelski sielski Saviet, Belarús
Área 61 m²
Cozy dachaCarretera de gravilla 5-6 kmItinerario, tren en 20 minutos.Tienda de coches 2 vece…
$17,250
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Casa de campo en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Área 213 m²
Nueva casa energéticamente eficiente junto al bosque: calefacción geotérmica, tierra en el e…
$275,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa de campo en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Área 280 m²
Amplia casa de campo 279.5 m2 en 18 km de Moscú para la vida, recreación y negocio ❤️ Una gr…
$199,000
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Casa en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Área 113 m²
Venta casa de lujo cerca de Minsk en gasificada ST "Niva-F".Realizado reparaciones modernas …
$142,470
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Casa en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Área 207 m²
Casa elegante para la vida del año, a 17 km de Minsk, en un oasis de naturaleza y con infrae…
$239,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 147 m²
En venta una hermosa casa de madera, extensa en dicho, 147m2, con un piso ático en una parce…
$82,552
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Casa en Dzyarzhynsk, Belarús
Casa
Dzyarzhynsk, Belarús
Área 78 m²
Venta de una casa residencial en la dirección: Región de Minsk, distrito de Dzerzhinsky, Dze…
$91,562
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Casa de campo en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Área 143 m²
Sobre la casa:• Construcción moderna de 2025• Superficie total de 143 m2, residencial - 77.6…
$252,710
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Casa en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Área 203 m²
Ponemos a su atención una magnífica casa de dos niveles en Boroviki, distrito de Dzerzhinsky…
$160,000
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en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Área 55 m²
Venta 1⁄2 parte de la casa en Boroviki. La parcela de 25 acres está cercada. En las inmediac…
$15,000
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Casa en Fanipal, Belarús
Casa
Fanipal, Belarús
Área 152 m²
Casa adosada en Fanipol, a 14 km de Minsk, a 15 minutos del metro "Malinovka" en Minsk, cerc…
$155,000
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Casa en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 131 m²
Esta casa es un verdadero oasis para aquellos que aprecian el espacio y la coziness.Usted te…
$84,500
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Casa de campo en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Área 241 m²
El pueblo de Chiki se encuentra a solo 15 minutos en coche de la ciudad de Minsk, a 18 km de…
$250,000
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Casa en Barauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Barauski sielski Saviet, Belarús
Área 34 m²
Venta casa de campo en / t "Aeroflot", Dzerzhinsky distrito, Borovsky pueblo Consejo, en la …
$55,120
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Casa en Putcynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Putcynski sielski Saviet, Belarús
Área 63 m²
Una casa con una parcela de 25 cientos. en propiedad privada cerca de la 2a carretera de cir…
$47,795
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Casa en Barauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Barauski sielski Saviet, Belarús
Área 180 m²
Presentamos a su atención una casa en ST "For harvest" Dzerzhinsky distrito, a 45 km de Mosc…
$29,000
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Casa 3 habitaciones en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Casa 3 habitaciones
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Número de plantas 2
Venta urgente de una casa en el pintoresco pueblo de UzrecheeVenta casa de una planta con pl…
$150,000
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Casa en Dzyarzhynsk, Belarús
Casa
Dzyarzhynsk, Belarús
Área 175 m²
Venta es una casa de dos niveles muy espaciosa para vivir todo el año con comunicaciones cen…
$199,900
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Casa en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Área 55 m²
Acogedora casa de campo en venta en la asociación jardín "Rainbow", situado en el distrito d…
$19,900
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Casa de campo en Cernikauscyna, Belarús
Casa de campo
Cernikauscyna, Belarús
Área 189 m²
Venta casa de campo en la zona agrícola de Chernikovshchyna, a 25 km de la carretera de circ…
$75,000
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Casa en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 195 m²
Una parcela de 21.23 acres está a la venta, que le permite implementar cualquier idea: desde…
$44,900
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Casa en Viazan, Belarús
Casa
Viazan, Belarús
Área 45 m²
Casa en 17 acres en la ciudad de Fanipol ❤️ Una acogedora casa de una planta con una superfi…
$63,000
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Casa en Putcynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Putcynski sielski Saviet, Belarús
Área 205 m²
Casa de ensueño en 31 acres de tierra - paz, comodidad, naturaleza! ❤️ Acogedora casa con un…
$104,900
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Casa en Dziahilna, Belarús
Casa
Dziahilna, Belarús
Área 42 m²
Casa de dos niveles con parcela, baño y garaje en un lugar pintoresco ❤️Una casa de campo co…
$22,300
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Casa en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Área 278 m²
Casa en venta en Sukhodoly, a solo 18 km de Minsk. La casa se encuentra en un lugar muy pint…
$114,900
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Casa en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Área 305 m²
Venta una casa de cuatro niveles a 10 minutos de Minsk! Hay una casa de campo en el pueblo d…
$130,000
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Casa en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Área 161 m²
Acogedora casa a la venta!12 km de Moscú, dirección Brest.Address: Minsk region, Dzerzhinsky…
$131,000
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Apartamento en Hrycyna, Belarús
Apartamento
Hrycyna, Belarús
Área 92 m²
An apartment in a house is for sale.  Brest direction, M1 highway, 7 km to Fanipol, 18 km to…
$78,000
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Casa en Dzyarzhynsk, Belarús
Casa
Dzyarzhynsk, Belarús
Área 96 m²
Buena casa en Dzerzhinsk con comunicaciones centrales. ❤️ La casa es de 96.4 m2 con todas la…
$78,000
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