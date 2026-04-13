Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Dziescanski sielski Saviet
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Almacén

Arrendamiento a largo plazo almacenes en Dziescanski sielski Saviet, Belarús

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 100 m² en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Almacén 100 m²
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 100 m²
Piso 1/1
locales alquilados de 100m2 a 800m2.Los locales pueden utilizarse para la producción, el alm…
$1,260
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir