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Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Dziescanski sielski Saviet, Belarús

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Producción 70 m² en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Producción 70 m²
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 70 m²
Número de plantas 1
Los locales de 70m2, 100m2 y 320m2 se alquilan en un edificio de producción de ladrillos en …
$140
por mes
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