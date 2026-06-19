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Apartamentos en venta en Dzieraunianski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Dzieraunianski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Dzieraunianski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 1/3
Venta apartamento de dos habitaciones en la dirección: Región de Minsk, distrito de Stolbtso…
$30,271
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Apartamento 2 habitaciones en Dzieraunianski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Dzieraunianski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 1/2
Address: Stolbtsovo district, ag. Village, Naberezhnaya Street, 7 Número de habitaciones 2, …
$31,462
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Parámetros de las propiedades en Dzieraunianski sielski Saviet, Belarús

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