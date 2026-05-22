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Casas de campo con piscina en venta en Dziarzynski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Área 291 m²
Amplia casa de campo en venta en el pintoresco pueblo de Malinovka, a 35 kilómetros de Minsk…
$130,000
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