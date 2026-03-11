Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Dziarzynski sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Dziarzynski sielski Saviet, Belarús

bienes raíces comerciales
4
Almacén Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Almacén 485 m² en Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Almacén 485 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Área 485 m²
Piso 1/1
Venta de almacén, producción DzerzhinskAddress: Dzerzhinsk, Fominykh Street, 56G-2Superficie…
$240,000
Dejar una solicitud
Almacén 224 m² en Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Almacén 224 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Área 224 m²
Piso 1
Venta de almacén caliente, producción DzerzhinskAddress: Dzerzhinsk, Fominykh St., 56/2-1Sup…
$120,000
Dejar una solicitud
Almacén 261 m² en Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Almacén 261 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Belarús
Área 261 m²
Piso 1
Venta de almacén, producción DzerzhinskAddress: Dzerzhinsk, Fominykh Street, 56G-2Superficie…
$120,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir