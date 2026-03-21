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Edificios industriales en venta en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús

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Producción 326 m² en Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Producción 326 m²
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarús
Área 326 m²
Número de plantas 2
Venta de producción DvorishcheAddress: Minsk region, Dzerzhinsky district, a.g. DvorishcheSu…
$150,000
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